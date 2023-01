Caminhão carregado com 14 toneladas de sucata tomba na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão carregado com 14 toneladas de sucata tombou por volta das 5h40 da madrugada desta terça-feira (10), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações, o acidente ocorreu no quilômetro 242. O condutor do veículo que transitava no sentido interior/capital percebeu que a carga inclinou para o lado e parou no acostamento, quando desceu do caminhão, o veículo tombou e derramou parte da carga ao solo. O caminhão já foi destombado e retirado. A pista não precisou ser interditada.

Não houve feridos.

