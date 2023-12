SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão betoneira saiu da pista e por pouco não colidiu contra uma árvore na tarde desta quarta-feira (13), na rodovia SP-215, em São Carlos.

O motorista seguia no sentido bairro Cidade Aracy, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e foi em direção a um barranco, onde ficou imobilizado. Não houve feridos e agentes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estiveram no local sinalizando o trânsito.

