Caminhão-baú bate contra traseira de caminhonete na Washington Luís

Caminhão-baú acertou em cheio a traseira da Triton: grandes danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Por muito pouco uma tragédia não marca a tarde desta terça-feira, 25, na rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital, após um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão-baú. Ninguém se feriu, mas o impacto destruiu a traseira da Triton.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que o motorista da Triton, que estava com a esposa e vinha de Santarém/PA com destino a Campos do Jordão/SP, parou para beber água no km 222 (mais 800 metros). Encostou o veículo em um gramado além acostamento, desceu e pegou o cooler que estava na parte traseira. Quando retornou e entrou na Triton, foi atingindo na traseira por um caminhão-baú de um frigorífico.

Por motivos ignorados, o caminhoneiro perdeu o controle e o caminhão, desgovernado acertou em cheio a caminhonete. O casal não se feriu, mas o estrago foi grande.

Um auto bomba do Corpo de Bombeiro e policiais rodoviários atenderam a ocorrência.

Leia Também