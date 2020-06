Caminhão arrasta poste e destrói dois outdoors na “Curva do Joinha”

Frente da carreta ficou destruída: caminhoneiro nada sofreu, além do susto e do 'apagão' - Crédito: Maycon Maximino

Um possível mal súbito teria sido o responsável por um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 22, na Avenida Francisco Pereira Lopes (sentido Shopping/Rodoviária), na conhecida (e perigosa) “Curva do Joinha”.

O motorista de uma carreta, de 56 anos, disse a socorristas do Samu que sofreu um “apagão” e perdeu o controle do veículo que estava carregado com embalagens plásticas e seria levado até uma indústria localizada em Água Vermelha.

Descontrolado, o caminhão subiu em cima da calçada, derrubou e arrastou um poste por aproximadamente 10 metros e arrebentou dois outdoors. Fiação ficou espalhada pelo leito asfáltico.

Sem ferimentos, mas assustado, o caminhoneiro foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico. Agentes de trânsito e policiais militares atenderam a ocorrência e orientaram os motoristas, uma vez que uma via da avenida foi interditada.

