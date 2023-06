Câmeras flagram homem furtando dinheiro de estabelecimento comercial

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 39 anos foi detido por PMs após confessar o furto de uma quantia em dinheiro de um estabelecimento comercial na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Lutfalla. Ele foi preso em sua casa.

O crime ocorreu por volta das 13h, quando o acusado teria utilizado da boa-fé de um funcionário que estaria próximo ao caixa da firma. Pediu um café e quando o pedido foi atendido, ele aproveitou para se apropriar de R$ 1,3 mil que estariam em um envelope, próximo a um computador. A ação, porém foi flagrada por câmeras de segurança. Ato contínuo deixou a loja.

Por volta das 17h, os PMs foram acionados para comparecer até a rua Nações Unidas, no Cruzeiro do Sul, pois funcionários da loja estariam perto da casa do acusado.

Com a chegada dos policiais, foram até a moradia e foram atendidos por ele. Após exibir um vídeo de sua ação criminosa, confessou o furto, sendo encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Com ele, entretanto, havia a quantia de R$ 635, que foi apreendida.

