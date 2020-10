Câmeras de segurança são novamente danificadas no CDHU

Mais uma vez as câmeras de segurança instaladas pelos moradores do bloco 1, condomínio 1, no CDHU da Vila Isabel, foram danificadas. No dia 8 de setembro um fato semelhante aconteceu no mesmo condomínio.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial, o indivíduo arrombou o portão com os pés para que uma moça entrasse. Em seguida ele também entrou no pátio e danificou duas câmeras de segurança que custam R$ 149,00.

Segundo o sindico, ele já identificou o autor dos danos e o nome foi repassado para a Polícia Civil.

