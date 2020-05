Câmeras da GM flagram suspeito tentando arrombar loja de roupas no Centro; veja vídeo

Crédito: Reprodução

Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, o monitoramento da Guarda Municipal flagrou, através do circuito de câmeras de segurança, S.W.M., 39 anos, que tentava arrombar uma loja de roupas no cruzamento das ruas Dona Alexandrina com a rua General Osório.

Viaturas foram acionadas e a equipe conseguiu deter o acusado que foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Durante a abordagem ao indivíduo um guarda municipal ficou ferido e precisou ser medicado na Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também