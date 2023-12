Câmera veicular flagra acidente no bairro Santa Paula; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Uma câmera de segurança a bordo de um carro flagrou um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta motorizada, na noite do último sábado (16), no bairro Santa Paula, em São Carlos.

As imagens mostram o carro pela rua Oscar de Souza Geribelo e no cruzamento com a Dr. Viriato Fernandes Nunes não respeita o sinal de pare e atinge o condutor da bicicleta motorizada de 16 anos. Em seguida o motorista deixa o local.

O garoto foi amparado por populares que acionaram o socorro. Ele sofreu ferimentos na perna e precisou ser encaminhado até a Santa Casa, onde foi medicado e liberado. Familiares acreditam que uso do capacete evitou ferimentos mais graves na vítima.

