Câmera registra violento acidente no Centro; assista

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou o violento acidente que aconteceu na madrugada do último domingo (22), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Padre Teixeira, no Centro. Dois homens ficaram feridos.

As imagens mostram o Ford Ka parando na avenida São Carlos por causa do sinal vermelho. Logo em seguida surge o Palio preto em alta velocidade e atinge a traseira do veículo.

Com o impacto o Ka é arremessado na outra esquina e bate em um parquímetro na calçada, enquanto que o Palio roda e para a vários metros de distância.

O condutor do Ka foi socorrido pelo Samu, com dores pelo corpo e ferimentos na face, enquanto o motorista do Palio bateu a cabeça contra o párabrisa e ficou com as pernas presas às ferragens, sendo retirado pelas equipes de Autobomba e Unidade de Resgate dos Bombeiros, e socorrido até a Santa Casa pelo Samu, com ferimentos nas pernas e um grave traumatismo craniano.

