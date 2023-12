Câmera flagra ladrões furtando televisor de residência no prolongamento do Jardim das Torres

SIGA O SCA NO

Saiba Mais Polícia Cruze é roubado no Jardim das Torres

Uma câmera de segurança flagrou a ação de três ladrões em plena luz do dia neste sábado (30), na estrada municipal Cônego Washington José Pêra, no prolongamento do Jardim das Torres.

Nas imagens é possível ver o trio passando defronte ao imóvel. Dois invadem a casa após arrombamento do portão, enquanto que o terceiro fica de “olheiro” na rua. Pouco tempo depois um dos bandidos sai carregando um televisor Samsung 58 polegadas, Smart.

O trio pode estar envolvido no roubo de um GM/Cruze que aconteceu nas imediações. O carro pode ter sido utilizado para a fuga.

