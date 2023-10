Câmera flagra dupla tentando arrombar portão de residência no Santa Paula; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 14h50

19 Out 2023 - 14h50 Por Da redação

Crédito: reprodução

O SCA recebeu imagens de uma câmera de segurança de uma casa, Jardim Santa Paula, que mostra dois suspeitos tentando arrombar o portão de um imóvel, porém, o alarme toca e eles deixam o local sem conseguir entrar. Segundo moradores que entraram em contato com a redação do portal São Carlos Agora, o bairro vem sofrendo com a pratica de furtos.

A ação da dupla foi registrada na madrugada do último na rua Rosalino Bellini. Segundo apuramos, até o momento nenhum suspeito foi detido. Sempre que perceber qualquer atitude suspeita na sua rua ou bairro, ligue imediatamente para o telefone 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também