Câmera de segurança registrou acidente que matou jovem no dia do aniversário

Uma câmera de segurança registrou o acidente que terminou com a morte do jovem Daniel dos Santos, na noite de ontem (14), na rua Larga. Ele completava 20 anos no mesmo dia.

Segundo o boletim de ocorrência, a moto era conduzida por um amigo de Daniel, também de 20 anos. Ele seguia pela avenida Doutor Teixeira de Barros e no cruzamento com a rua Itália colidiu contra a lateral de um Ford Fusion.

As imagens da câmera de segurança mostram que o impacto foi violento e as vítimas foram arremessadas à distância. Uma delas ainda atinge um pedestre que estava na calçada.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, no entanto Daniel dos Santos faleceu no local. O amigo foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa, onde permaneceu em observação.

Ainda segundo informações do B.O., uma testemunha afirmou que a moto Honda CB300 estaria em alta velocidade.

Após realizada a perícia no local, o corpo de Daniel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

