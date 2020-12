Câmera de segurança registra presença de vendedor de calçados acusado de aplicar golpe de R$ 5 mil no Tangará

Suspeito caminha pela calçada carregando os calçados. - Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

A câmera de segurança de uma casa registrou a presença de suspeitos de aplicarem um golpe contra um aposentado de 71 anos na manhã desta quarta-feira (2), na rua Arnaldo Solci, no Jardim Tangará.

Pelo menos dois suspeitos chegam em um HB20 prata. O passageiro desce com os pares de calçado e bate na casa. Em seguida deixa o local no mesmo veículo.

A vítima perdeu R$ 5 mil ao atender o suposto vender e aceitar comprar um par de sandálias no valor de R$ 30,00.

Pouco depois, o idoso recebeu uma mensagem via celular, informando a compra feita no valor de R$ 2.999,99 e mais duas outras, de R$1.500,00 e 500,00. Somente aí ele percebeu que seu cartão havia sido trocado e entrou em contato com o banco, solicitando o bloqueio do mesmo.

O 1º Distrito Policial investiga o caso.

