Câmera de segurança registra momento do assassinato de jovem em Ibaté

Uma câmera de segurança registrou o assassinato do jovem Gabriel Ygor da Silva Andrade, 27, na tarde desta quinta-feira (13), no Jardim Mariana, em Ibaté.

O SCA teve acesso ao vídeo que mostra Gabriel chegando em um veículo Kadet. Ele para na frente de uma casa e desce acompanhado de uma mulher. Ainda na calçada é surpreendido por dois homens. Eles conversam e em seguida um dos atiradores saca uma arma e Gabriel coloca as mãos na cabeça. Ele é levado para dentro da casa e o portão é fechado. Poucos minutos depois o portão é aberto com violência e os três saem. Neste momento os tiros começam a ser disparados pela dupla. A vítima é atingida várias vezes. A arma de um dos assassinos parece falhar. Ele se afasta um pouco, mas volta e efetua mais um disparo contra Gabriel. Em seguida a dupla foge. Gabriel agoniza no chão enquanto aguarda a chegada do socorro. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Em respeito aos familiares do rapaz, o vídeo não será exibido na integra.

Perto do local do crime a Polícia encontrou um Gol estacionado e dentro uma pistola calibre .380. Em uma casa, havia drogas e material relacionado ao tráfico de entorpecentes. Segundo a Polícia, ainda não é possível ligar o assassinato ao material encontrado.

O corpo de Gabriel será sepultado na tarde desta sexta-feira (14), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações, ele residia no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

