Crédito: Reprodução

Um desconhecido invadiu e danificou duas um portão e duas câmeras de segurança no bloco 1, no condomínio 1, no CDHU da Vila Isabel. Recentemente os moradores instalaram 11 câmeras no local. Uma delas registrou a invasão que aconteceu na madrugada desta terça-feira (8).

Os moradores não conhecem o individuo e não sabem o que motivou ele ter causado os danos. Não houve furto dos equipamentos.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também