Câmera de segurança flagra tentativa de assalto na Vila Nery

Bandidos tentam roubar carro na Vila Nery - Crédito: Reprodução

Mãe reconheceu o filho e apresentou a roupa que ele usava no dia do crime.

A câmera de segurança de uma residência registrou a tentativa de roubo praticada dois bandidos na manhã da última segunda-feira (16), na rua Major José Inácio, na Vila Nery. O vídeo circula nas redes sociais.

Nas imagens é possível visualizar a mulher entrando no carro. Em seguida os bandidos que estavam na outra calçada se aproximam e retiraram a vítima com força do carro. A mulher chega a cair no asfalto.

Em seguida um dos bandidos chega a entrar no Chevrolet Ônix, porém um idoso que presenciou o crime chega e frustra a ação dos criminosos.

A dupla fugiu em seguida.

SUSPEITO FOI DETIDO

Dois dias depois uma equipe de Força Tática chegou a deter os um dos suspeitos na Vila Jacobucci. O outro foi reconhecido pela própria mãe que viu as imagens, inclusive apresentou as roupas que o filho usava no dia do crime, porém ele não foi encontrado.

N.V.A.J. foi conduzido ao plantão policial, mas como não estava em situação de flagrante, acabou sendo liberado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também