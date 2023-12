Câmera de segurança flagra ladrão invadindo residência na Vila Nery; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Uma câmera de segurança instalada em uma casa na rua Francisco Crestana, Vila Nery, flagrou o exato momento em que um ladrão invade o imóvel vizinho. O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira (7).

As imagens mostram o bandido sobre o telhado e em seguida pula no corredor da casa. Segundo o proprietário do imóvel, ele arrombou uma porta de aço e furtou alguns objetos de pequeno valor.

Segundo a vítima, a região está tomada por usuários de drogas que constantemente praticam furtos nas imediações.

