Câmera de segurança flagra furto de moto no Centro; veja o vídeo

A Polícia tenta localizar um homem que furtou a moto Yamaha YBR, 2007, preta, placa DVZ-4994, no começo da tarde do dia 10 de agosto, na rua Nove de Julho, no Centro de São Carlos. Somente agora a vítima conseguiu as imagens de uma câmera de segurança e passou a divulgar nas redes sociais.

O vídeo mostra um homem moreno, cabelos curtos, com camiseta de time de futebol se aproximando com um capacete na mão.

Em seguida o acusado provavelmente usa uma chave mixa na ignição. Após destravar o guidão, ele empurra a moto e desaparece do campo de abrangência da câmera de segurança.

A proprietário já pediu ajuda nas redes sociais, mas até o momento não conseguiu informações sobre o destino da motocicleta. Ela pede ajuda da população. Quem tiver informações deve ligar para o telefone 190 da Polícia Militar.

