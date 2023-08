Câmera de segurança flagra batida frontal entre dois carros na Sallum; veja vídeo

Saiba Mais Polícia Colisão frontal deixa idosa de 83 anos ferida na Vila Prado

Uma câmera de segurança flagrou a batida frontal entre dois carros na noite desta terça-feira (1º), na avenida Sallum, Vila Prado. Uma idosa de 83 anos ficou ferida.

As imagens que o SCA teve acesso mostram o VW/Fox transitando no sentido UPA/Diocesano e ao desviar de um buraco no asfalto atinge um Fiat/Palio que vinha no sentido contrário.

Apenas a passageira do Fox precisou de atendimento por parte do Samu. Ela foi encaminhada até a Santa Casa para avaliação médica.



A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

