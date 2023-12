Cães da raça pitbull escapam de casa e matam cachorrinha no Jardim Lutfalla

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois cães da raça Pitbull atacaram e mataram uma cachorrinha na manhã do dia 16 de novembro. O fato foi registrado pelo tutor de 32 anos da vítima fatal somente nesta terça-feira, 12, na CPJ.

Segundo consta em boletim de ocorrência, ele estaria passeando com sua cachorrinha pela rua Jacinto Favoretto, no Jardim Lutfalla e ao passar em frente a uma casa, os dois cães teriam saído de dentro da moradia e atacado a cachorrinha.

O tutor disse que chegou a colocar o animal de estimação no peito. Mas foi derrubado e sofreu lesões no peito e na costela.

De acordo com ele, o ataque foi violento e só parou com a ajuda de vizinhos e pedestres que passavam pelo local. A cachorrinha foi socorrida com vida para uma clínica veterinária. Mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no dia seguinte.

A tutora dos dois cães agressores foi identificada e em boletim de ocorrência deu versões conflitantes sofre a escapada dos animais. O fato será investigado pela Polícia.

