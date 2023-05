Cadeirante de 83 anos é atropelada no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Idosa cadeirante é socorrida pelo Samu: susto grande - Crédito: Maycon Maximino

Uma cadeirante de 83 anos foi atropelada por um caminhão na tarde desta sexta-feira, 26, na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

O caminhoneiro transitava sentido bairro/centro e ao tentar a conversão com destino a rua Guadalajara atingiu a cadeirante que estava em sentido contrário.

Com o impacto, a vítima foi ao solo e sofreu ferimentos no rosto, nas pernas e escoriações. Foi socorrida pelo Samu à Santa Casa.

