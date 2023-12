Cabine de carreta fica destruída após acidente na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na noite desta quinta-feira (14), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté. A cabine de um dos veículos ficou destruída, contudo, o motorista não teve ferimentos.

A reportagem esteve no local e apurou que o motorista da carreta tanque carregada com gasolina e diesel seguia no sentido capital/interior, com a destino a cidade de Santa Fé do Sul/SP, quando no quilômetro 242, colidiu na traseira de um caminhão que estava parado entre o acostamento e a rodovia. Após o impacto, o caminhão que estava parado irregularmente na pista deixou o local.

A carreta carregada com combustível teve a cabine praticamente destruída, mas por sorte o motorista saiu ileso. Houve vazamento de óleo diesel, porém no tanque de combustível do próprio caminhão.

O Corpo de Bombeiros, juntamente com funcionários da concessionária Econoroeste estiveram no local e tomaram as providências cabíveis. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

