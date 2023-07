Buraco no asfalto causa queda de duas motos em alça de acesso à SP-215

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Dois acidentes simultâneos e envolvendo motociclistas aconteceram na noite desta quarta-feira, 5, na alça de acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215). O motivo seria um buraco existente no asfalto. Uma das vítimas teria sofrido possível fratura em um dos tornozelos.

Um casal estava em uma moto e teria saído do trabalho e seguia para a residência pela rodovia Washington Luís (SP-310) e ao entrar na alça de acesso (sentido Cidade Aracy), por estar escuro, o piloto não teria visto o buraco. Ao passar sobre ele, um dos pneus da moto furou e a roda entortou. Ele e a esposa de 40 anos, que estava na garupa, foram ao solo. Um segundo motociclista que vinha logo atrás, ao ver o acidente, perdeu o equilíbrio e também foi ao solo. Mesmo com o guidão de sua moto avariado e com escoriações, seguiu viagem.

Já o casal não teve a mesma sorte. O marido, com escoriações, recusou atendimento médico. Mas a esposa, com possível fratura em um dos tornozelos, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa.

