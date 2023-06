"Brincadeira" entre colegas de trabalho termina com um deles gravemente ferido em São Carlos

Vítima é socorrida pelo Samu: golpe de barra na cabeça resultou em traumatismo craniano - Crédito: Maycon Maximino

Uma brincadeira de “tapas no rosto” entre companheiros de trabalho em um auto peças localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Maracanã, resultou em um homem com traumatismo craniano no começo da noite desta segunda-feira (12). Em estado grave, ele foi intubado e internado na Santa Casa.

O São Carlos Agora apurou que o funcionário de 47 anos, por brincadeira que seria recorrente na empresa, deu um tapa no rosto de um colega de trabalho que teria se irritado e de posse de uma barra de ferro, deu um golpe na cabeça da vítima.

Ferido, o homem buscou ajuda na UPA Vila Prado onde foi constatada uma grave lesão e consequente traumatismo craniano. Ele necessitou ser intubado e posteriormente foi encaminhado à Santa Casa pelo Samu, onde permaneceu internado em estado grave.

Já o agressor não foi localizado até o fechamento desta matéria.

