Briga entre vizinhos termina com mulher baleada

Um desentendimento entre vizinhos terminou com uma mulher baleada nesta noite de sábado (30), na Rua José Nazari, no Jardim Munique.

De acordo com informações, estava ocorrendo uma festa no local e os vizinhos incomodaram-se com o barulho, iniciando uma discussão entre dois homens.

Um deles pegou uma faca e partiu em direção ao outro, que estava com uma criança no colo, então o pai do jovem que seria atacado, sacou uma arma de fogo e atirou em direção ao chão, para assustar o outro, mas o tiro ricocheteou no chão e atingiu uma mulher que participava da discussão.

A vítima A.R., 70 anos, foi atingida na boca e no abdomem, sendo socorrida pela USA do SAMU, que a encaminhou à Santa Casa. Seu estado não é grave.

A Polícia Militar foi acionada, apreendeu a arma 9mm, municiada e registrada, e deteve os três envolvidos, conduzindo-os ao plantão policial.

