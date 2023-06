Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acionamento via Copom (Centro de Operações), com intuito de acalmar uma briga entre namorados, terminou com um procurado pela Justiça detido por policiais militares por volta das 4h50 desta sexta-feira, 23, na rua José Fabiano, no Jardim Acapulco.

Quando os PMs chegaram ao endereço, acalmaram os ânimos e pesquisaram os antecedentes, constataram que N.S.B., 31 anos, devia para a Justiça. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem.

