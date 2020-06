Briga entre mulheres termina em facada no Parque Paraíso

Crédito: Maycon Maximino

Uma briga entre duas mulheres resultou em uma tentativa de homicídio por volta das 19h30 deste domingo, 28, na rua Roberto de Jesus Afonso, no Parque Paraíso. A vítima foi esfaqueada na coxa esquerda. Porém, não corre risco de morte.

O São Carlos Agora apurou que a Guarda Municipal foi solicitada por socorristas da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, uma vez que a divorciada M.J.R., 49 anos, estaria caída no meio da rua com um ferimento feito a faca. Sua coxa esquerda sangrava e havia uma toalha sobre o ferimento. A autora estaria dentro da casa e seria a aposentada M.A.C.C., 62 anos.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A acusada disse aos GMs que discutiu com a divorciada e desferiu o golpe. O caso será investigado.

