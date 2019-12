Briga em bar termina em tiros e uma pessoa é baleada

Crédito: Marco Lúcio/ Luciano Lopes

Um homem de 40 anos foi baleado no início da madrugada deste domingo (22), em um bar localizado no Jardim Munique. Ele é o proprietário do estabelecimento.

O SCA esteve no local e apurou que a vítima teve um desentendimento com um cliente, que foi embora após a discussão, mas voltou cerca de uma hora depois, encapuzado, armado e atirou três vezes contra o comerciante que foi atingido com um tiro nas costas.

O autor dos disparos fugiu e a vítima foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu até a Santa Casa onde permaneceu internada.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

