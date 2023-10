Briga em bar termina com viatura policial danificada e PM ferido

SIGA O SCA NO

23 Out 2023 - 09h35

23 Out 2023 - 09h35 Por Redação

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma briga, por volta das 4h30 desta segunda-feira, 23, em um bar na rua Episcopal, no centro de São Carlos, terminou com cinco suspeitos detidos, um PM ferido e uma viatura policial danificada. Um celular foi apreendido, bem como pedras arremessadas contra as autoridades policiais.

Segundo consta em boletim de ocorrência, uma equipe da PM estava em patrulhamento quando foram até o estabelecimento e tomaram ciência do tumulto. A vítima de 43 anos estaria afastada, porém os demais frequentadores teriam investido os policiais, arremessando pedras e foi necessária a presença de outras equipes para conter os ânimos. Vários acusados conseguiram a fuga, porém cinco suspeitos (um de 18 anos, dois de 19 anos, um de 22 anos e outro de 29 anos) detidos e encaminhados à CPJ para deliberações de praxe. Os motivos da confusão serão apurados.

