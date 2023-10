Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou na represa do 29

SIGA O SCA NO

07 Out 2023 - 10h41

07 Out 2023 - 10h41 Por Da redação

Crédito: Bombeiros na represa do 29

O corpo do jovem Manoel Rodrigues foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 10h deste sábado (7), na represa do 29, onde ele se afogou na tarde de ontem. O corpo será encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a exames. Segundo informações, o jovem é do estado da Bahia e teria vindo até São Carlos trabalhar em um restaurante de comida japonesa.



O que aconteceu?

O menor foi convidado por um colega de trabalho e seus familiares para ir se refrescar nas águas do balneário do 29 e aceitou o convite.

Já no local, estavam dentro da água apenas a vítima e seu colega, sendo que este último nadou até uma parte mais funda da represa e o outro tentou acompanhá-lo, mas começou a afundar.

As outras pessoas que estavam fora da água perceberam logo que o adolescente estava se afogando, mas não puderam fazer nada, pois nenhuma delas sabia nadar.

O outro jovem que estava na água, ao perceber que o amigo estava afundando, tentou voltar, mas quando aproximou-se o corpo já havia sumido.

