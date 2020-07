Bombeiros e BAEP fazem buscas para tentar localizar idoso desaparecido desde quarta-feira

Crédito: Marco Lúcio

Luiz Roberto está desaparecido desde a última quarta-feira

Equipes do Corpo de Bombeiros e do canil do BAEP de Ribeirão Preto realizaram na manhã deste domingo (12) buscas em uma mata no Jardim Cruzeiro do Sul para tentar localizar o idoso Luiz Roberto Gini, de 69 anos, que desapareceu na madrugada da última quarta-feira (8), no bairro Boa Vista, onde reside. Segundo o filho, ele sofre de depressão.

Câmeras de segurança registraram a passagem de Luiz Roberto por ruas do Jardim Cruzeiro do Sul, por isso os bombeiros resolveram fazer uma varredura pela mata que fica no final da rua Elias Arsênios.

O cão Aruck do 11º BAEP auxiliou na varredura, mas até momento o idoso não foi encontrado.

As buscas serão realizadas por outros pontos a partir de agora.

Pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos participaram das buscas o subtenente Rombotis, cabo Ronald, cabo Crescêncio, cabo Siqueira e soldado Machado, bem como os soldados Gianini, Gonzales e Freitas.

Pelo Canil do Baep participaram da operação cabos Bruno, Paulo e Thomazella e o cão Aruck.

Quem tiver informações sobre Luiz Roberto deve ligar para o telefone (16) 99326-0397.

