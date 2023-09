Bombeiros alertam para condições climáticas nesta primavera

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de São Carlos vem trabalhando em estado de atenção, pois este ano, com as condições adversas do clima, provocadas pelo “Super El Niño”, ocorrências de incêndio em vegetação, residências e empresas, são registradas também com problemas de afogamentos que já começam a aumentar na região e problemas com chuvas fortes, seguidas de rajadas de ventos, o que preocupa também as autoridades municipais.

São Carlos

Em São Carlos, a Prefeitura Municipal vem trabalhando e realizando obras para amenizar os problemas. Vale salientar que as chuvas podem ser em grande volume e podem ser antecipadas, o que leva a preocupação não só para o Corpo de Bombeiros, mas também para a Defesa Civil, que já se prepara para um plano de emergência de evacuação de áreas de risco e controladas.

O Inmet segue protocolos internacionais e o aviso de onda de calor é emitido quando as temperaturas, especialmente as máximas, excedem em pelo menos 5°C a média histórica do período para cada região. A previsão inicial é que teremos uma camada de ar frio para o extremo sul do país e, após a onda de calor, o sul, o sudeste e o centro-oeste voltarão a aquecer, com temperaturas e chuvas seguidas de fortes ventanias devido ao fenômeno super El Niño.

Plano de emergência

O capitão Rangel Moreira Gregório, comandante do 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros da região de São Carlos, informou que algumas medidas estão sendo adotadas pelas autoridades locais e que um plano de emergência já está em fase de conclusão para ser colocado em prática. O plano envolverá o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Prefeitura Municipal.

Segundo Gregório, estamos convivendo com condições climáticas adversas, pois ao mesmo tempo que estamos convivendo com o calor extremo e chuvas em algumas regiões, a umidade relativa do ar vem baixando. Isso proporciona a secagem mais rápida da vegetação, o que também proporciona o fogo em mato. A atuação do Corpo de Bombeiros vem aumentando e o comandante pede que a população entenda o problema e controle algumas ações, como evitar fogo em vegetação, pois essa atitude eleva ainda mais a temperatura em algumas regiões.

Gregório também pede que todos tomem cuidado com a prática de natação e entrada em represas, rios e piscinas. O comandante dos bombeiros em São Carlos informou que já há registro de aumento de afogamentos na região. Isso ocorre por desconhecimento do local, desafio do banhista ou descuido com crianças.

A Primavera vem acompanhada de uma onda de calor que assola praticamente todo o país e o Estado de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que nesta semana pode chegar uma massa de ar frio, mas, na sequência o tempo deve voltar a esquentar. Com isso, também haverá queda da umidade relativa do ar ainda maior.