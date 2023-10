BMW roubada durante sequestro relâmpago é recuperada pela DIG

Veículo recuperado - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) recuperou nesta quarta-feira (18) a BMW X1 que havia sido roubada na tarde de ontem, na Vila Prado, quando mãe e filha foram vítimas de um sequestro relâmpago praticado por pelo menos dois criminosos. A mulher de 43 anos e a criança de 8 foram levadas até um local ermo, nas margens da estrada do Broa, onde os criminosos usaram o celular dela para fazer um PIX no valor de R$ 5 mil e ainda roubaram vários pertences das vítimas, que foram abandonadas cerca de duas horas depois no Jardim Cruzeiro do Sul.

Veículo encontrado

Por volta das 9h, policiais da DIG receberam informações que a BMW roubada estaria em meio a uma plantação de eucalipto, na região da Lagoa Dourada, em Brotas. Equipes foram até o local e após uma minuciosa varredura encontraram o veículo que estava trancado e sem a chave. A proprietária forneceu uma chave reserva e o carro foi retirado do local após ser realizada a perícia.

Nenhum dos envolvidos no assalto foi localizado, contudo, a DIG reforçou que parte de uma quadrilha que vinha roubando carros de luxo, caminhonetes e assaltando residências na cidade já foi identificada e presa.

Local onde BMW foi encontrada

