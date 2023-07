Bicicletas são furtadas em edifício residencial no Arnold Schimidt

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas bicicletas foram furtadas na manhã de sábado (22), do bicicletário de um edifício residencial, localizado no Parque Arnold Schimidt.

Moradores do prédio viram de suas janelas quando dois homens entraram no local, pegaram as bicicletas e saíram pelo portão principal, indo em direção à estrada de terra que passa ao lado do edifício.

Um dos proprietários das bikes furtadas compareceu ao plantão policial e registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento elas não foram localizadas.

