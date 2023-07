Bicicleta furtada na Vila Prado é recuperada pela PM no Jacobucci

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi flagrado em posse de uma bicicleta furtada na noite desta sexta-feira (30), no bairro Jacobucci.

Policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando visualizaram a o indivíduo com a bicicleta.

Foi realizada a abordagem e o suspeito disse que estaria com a bike para realizar uma manutenção no pneu e que iria devolver a um colega, mas não disse quem seria.

A bicicleta que havia sido furtada no começo do mês na Vila Prado foi apresentada no plantão policial e depois devolvida ao proprietário.

Já o acusado foi liberado.

