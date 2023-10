Bicicleta furtada é localizada com sobrinho da vítima

SIGA O SCA NO

14 Out 2023 - 11h01

14 Out 2023 - 11h01 Por Erika

Uma bicicleta que havia sido furtada no dia (26/09/2023) foi localizada na manhã deste sábado (14), com o sobrinho do proprietário, na Rua José Teixeira, Santa Felícia.

De acordo com informações, o furto aconteceu no estacionamento da UNICEP e a PM recebeu a informação que o autor seria o sobrinho da vítima, então uma equipe foi até a residência do adolescente de 17 anos e verificou que a bicicleta estava lá.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido ao plantão policial, onde foi registrado um B.O. de furto e receptação e ele foi entregue à sua avó.

A bike foi devolvida ao proprietário.

