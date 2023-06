Bicicleta de funcionário é furtada em estacionamento de supermercado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma bicicleta foi furtada na tarde de sábado (03), no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Miguel Petroni, no Santa Felícia.

De acordo com a vítima, que trabalha no estabelecimento, ele deixou sua bicicleta Houston, aro 29, cinza, no estacionamento, devidamente presa com um cadeado, e quando terminou seu expediente, não a encontrou mais.

Ele disse também que na noite anterior foram furtadas duas outras bikes, no mesmo local.

Foi registrado um boletim de ocorrência no plantão policial, mas o veículo ainda não foi recuperado.

Leia Também