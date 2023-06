SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O procurado pela Justiça, J.N.F., 22 anos, se apresentou na CPJ por volta das 15h20 desta quinta-feira, 22. Ele disse que teria sido beneficiado por uma saída temporária da penitenciária de Marília no dia 13 de junho e deveria retornar no dia 19 do mesmo mês.

Porém, não tinha dinheiro e não conseguiu cumprir o combinado. Por este motivo, optou por se apresentar. Após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

