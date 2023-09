Beneficiado por “saidinha” é detido pela PM no Cidade Jardim

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos, com passagens por furto e roubo, foi detido por policiais militares por volta das 22h40 desta segunda-feira, 18, na Alameda das Crisandálias, no Cidade Jardim. Durante a abordagem, teria confessado que seria beneficiado por uma “saidinha” do presídio de Itirapina.

Os policiais foram solicitados para uma averiguação de um suspeito que estaria mexendo nas fechaduras de apartamentos. Na abordagem, o acusado não teria conseguido passar sua qualificação correta. Foi localizado em seu poder, na cintura, uma tesoura. O acusado estaria transtornado, afirmando que desconhecidos queriam mata-lo. Informou ainda ser usuário de entorpecentes.

Ao ser encaminhado à CPJ, e com informações corretas, teria confessado que encontrava-se beneficiado por uma "saidinha" do presídio de Itirapina. Posteriormente, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também