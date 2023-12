Beneficiado por saída temporária arranca tornozeleira eletrônica e acaba preso em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 26 anos, beneficiado pela saída temporada da penitenciária de Araraquara, acabou sendo detido por volta das 21h50 desta terça-feira, 26, na rua Martiniano da Costa Jr., no Jardim Social Presidente Collor.

Familiares do acusado solicitaram a PM, salientando que ele estaria perturbando as pessoas e que teria tirado uma tornozeleira eletrônica. No local, os policiais não conseguiram prendê-lo, pois teria saído, contudo, horas depois o pai do acusado pediu novamente a presença da corporação e desta vez obtiveram êxito. O acusado foi encaminhado à CPJ e depois recolhido ao centro de triagem.

