Bebida em excesso e celular perdido causam agressões mútuas entre casal

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma “mistura explosiva”, cujos ingredientes foram o carnaval, bebida alcoólica e celular perdido causaram uma briga entre um casal por volta das 2h50 desta terça-feira, 21, em São Carlos.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, um homem de 32 anos e sua esposa, de 31, teriam saído no Carnafunk, que ocorre no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e seguiam para casa e em dado momento a mulher teria solicitado o celular que estaria com o marido.

Porém, a princípio, o celular teria sumido e como ambos estariam alcoolizados, começaram a discutir e em dado momento, trocaram agressões até a casa onde moram. De lá, o marido ligou para o celular da esposa e teve ciência que estaria com sua sogra.

Mas como ambos passaram dos limites, tiveram que fazer as pazes na CPJ. Consta que, em 19 anos de união e quatro filhos, esta foi a primeira vez que ocorreu um desentendimento sério entre o casal.

Leia Também