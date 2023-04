Bebê de 3 meses morre com suspeita de engasgamento em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Unsplash

Um bebê de apenas 3 mesesmorreu na última sexta-feira (31), em São Carlos. A principal suspeita é que ele tenha se engasgado com leite materno.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da CPJ, após amamentar o filho, a mãe o colocou para arrotar e posteriormente para dormir.

Pouco tempo depois ela escutou alguns barulhos e percebeu que a criança estava engasgada. Ela pediu ajuda ao irmão que levou o menino até a UPA da Vila Prado, mas infelizmente ele já chegou morto na unidade.

O sepultamento do bebê aconteceu sob forte comoção na manhã do último sábado (22), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Exames foram realizados no IML e o laudo com a causa da morte deve sair nos próximos dias.

