Bebê de 1 ano e 8 meses é encontrado morto no porta-malas de carro após acidente

Crédito: Flávio Fernandes

Um bebê de 1 ano e 8 meses foi encontrado morto no porta-malas de um carro após um acidente na madrugada deste domingo (3), na SP-255, entre Araraquara e Boa Esperança do Sul.

A colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo modelo Gol aconteceu por volta das 3h30 da madrugada. O Gol teria saído de Boa Esperança do Sul e estava indo para Araraquara, quando ocorreu o acidente.

Após a família do motorista do Gol ter sido comunicado sobre o acidente, perguntaram para a equipe policial sobre um bebê de 1 ano e 8 meses, informando que ele estaria no carro. Após um tempo, o corpo da criança foi encontrado no porta-malas, durante a perícia.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança teria sido arremessada para o porta-malas, da cadeirinha, por conta da colisão.

Na caminhonete estavam três pessoas: um homem, uma mulher e um garoto de 14 anos. Eles foram socorridos para a Santa Casa de Araraquara pela equipe de resgate e passam bem. O motorista do Gol também foi socorrido e está em observação.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Leia Também