Bandidos usam pandemia para aplicar golpe de R$ 15 mil em São Carlos

Uma funcionária pública de 67 anos é a mais nova vítima de uma quadrilha de falsários que vem aplicando um golpe sofisticado em São Carlos e cidades da região. Os bandidos chegaram a usar a pandemia de covid-19 para enganar a vítima.

Tudo aconteceu na tarde da última quarta-feira (16), quando por volta das 12h30, a vítima recebeu uma ligação de um telefone fixo. Do outro lado da linha um homem dizendo ser funcionário do Banco do Brasil informou os dados pessoais da mulher, como número de CPF, RG e CEP da sua residência. Ele indagou se ela estaria fazendo compras, pois na central do banco estaria acusando o uso indevido do seu cartão de crédito.

A aposentada disse que não e depois o suposto funcionário do banco desligou. Em seguida ela recebeu nova ligação de um homem dizendo para ela tomar cuidado com golpes. Ele se identificou como funcionário de uma agência do Banco do Brasil de São Carlos e como ela fazia parte do grupo de risco da covid-19, mandaria um motoboy buscar o cartão em sua residência, pois seria inutilizado.

Bastante falante, o suposto funcionário do banco pediu para ela digitar a senha do cartão que seria destruído. Sem imaginar que estava caindo em um golpe, ela atendeu o pedido e forneceu o endereço de sua casa.

Minutos depois surgiu o motoboy e apanhou o cartão bancário da aposentada.

Desconfiada, a mulher ligou para o gerente da sua conta, mas já era tarde. Ela acabou descobrindo que havia caído em um grande golpe. Ao verificar a conta o gerente constatou que foram feitos um saque no valor de R$ 6 mil e compras no valor de R$ 9 mil, perfazendo um prejuízo de R$ 15 mil.

O estelionato será investigado pela Polícia Civil.

