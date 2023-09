Bandidos armados com faca roubam carro no Jardim São Rafael

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um veículo Fiat Fastback, ano 2023, foi roubado na noite desta sexta-feira (15), no Jardim São Rafael, em São Carlos.

Segundo informações, o assalto ocorreu por volta das 20h20. A proprietária do carro de 59 anos estava pela rua Edimilson Vicentini, quando foi surpreendida por três bandidos armados com faca. Após anunciar o assalto, os criminosos entraram no veículo e se evadiram.

Pouco tempo depois a Polícia Militar recebeu informações que o carro estava abandonado nas imediações da avenida Regit Arabe, no bairro Cidade Aracy.

Nenhum envolvido no crime foi detido e o veículo após passar por perícia, foi devolvido à proprietária.

