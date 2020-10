Bandido rouba carro, se envolve em acidente e é flagrado portando drogas

11 Out 2020 - 18h51

Um homem de 26 anos foi detido na manhã de sábado (10), após roubar um carro e ser flagrado portando drogas, no Parque Industrial.

Logo após serem acionados via Copom para atenderem uma ocorrência de roubo de veículo, os policiais militares que estavam em patrulhamento pela região, ouviram um barulho e ao verificar, constataram que o Volkswagem UP que acabara de ser roubado, havia se envolvido em uma colisão com outros dois carros.

Ninguém ficou ferido no acidente e o ladrão tentou fugir, mas foi abordado e com ele foram encontrados 11 pinos de cocaína e R$ 112,00 em dinheiro.

O acusado W.M.B. negou o roubo, disse que ele e o proprietário do carro estavam indo comprar drogas, porém o outro recusou-se a ir até a biqueira, dando-lhe dinheiro para que fosse sozinho e comprasse para os dois, em seguida desceu do carro e ficou esperando que ele voltasse, porém quando voltou não encontrou o mais e estava indo embora com o veículo quando colidiu.

Já a vítima contou que estava em uma festa e ao ir embora deu carona ao acusado, que assim que entrou no carro já o ameaçou com um saca-rolhas e ordenou que entregasse todo o dinheiro da carteira e que assim que teve oportunidade, ele saltou do carro e acionou a Polícia Militar.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

As drogas foram encaminhadas à DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpeccente) e o carro foi devolvido ao proprietário.

