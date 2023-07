Bandido pede emprego e em seguida assalta idoso na região do Antenor Garcia

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 26 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (27), suspeito de ter participado de um assalto na tarde desta quinta-feira (27), na região do bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, um idoso de 73 anos chegava em seu sitio na estrada da Ferradura, quando foi surpreendido pelo individuo que inicialmente teria pedido emprego. Em seguida anunciou o assalto fazendo menção de estar armado.

O bandido queria o Hyudai/Creta, mas a vítima arremessou a chave no mato. Neste momento o criminoso se apoderou de um celular e R$ 150, fugindo em seguida.

Com as características do assaltante os PMs iniciaram patrulhamento pela região e na Bruno Pauka, Antenor Garcia, abordaram um suspeito que portava R$ 150. Inicialmente ele teria sido reconhecido pela vítima, mas no plantão policial idoso voltou atrás e disse não ter 100% de certeza, por isso o acusado acabou sendo liberado.

