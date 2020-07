Bandido invade casa, tenta estuprar mulher e acaba preso pela PM no centro de São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso nesta madrugada após invadir uma casa e tentar estuprar a moradora de 35 anos. O caso aconteceu na rua Geminiano Costa, no Centro de São Carlos.

O cabo Fanti e soldado Rafael Gomes foram solicitados a comparecer no local inicialmente para atender a uma ocorrência de roubo em andamento, mas quando entraram na casa encontraram a vítima amordaçada e nua, vestindo somente sutiã.

A vítima informou que estava dormindo em sua residência quando ouviu um barulho levantou-se, indagando quem estaria ali e que chamaria a Polícia. Neste momento o individuo conseguiu forçar a porta e entrar, porém ainda assim a vítima conseguiu discar para o telefone 190 e contar que alguém estava invadindo a casa.

Logo após o bandido arrombou a porta do quarto, despindo a vítima e a amordaçando. Depois amarrou suas mãos para trás com o próprio pijama. Em seguida a jogou de bruços e com a faca no pescoço falava para ela não gritar, se não a mataria.

Neste momento a guarnição da PM chegou e o criminoso fugiu para os fundos.

Após um cerco com o apoio de outras viaturas, o bandido foi localizado em um banheiro e dentro do vaso sanitário havia uma faca.

R.J.S. recebeu voz de prisão e foi encaminhado até o Plantão Policial, onde o flagrante de tentativa de estupro e invasão a domicílio foi elaborado pelo investigador Lúcio Valenti. O bandido foi recolhido ao Centro de Triagem.

