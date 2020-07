Bandido é preso pela PM após roubar caminhão com carga avaliada em R$ 300 mil em São Carlos

Crédito: Divulgação/PMSC

Um ladrão foi detido na noite desta quarta-feira, 1, acusado de roubar um caminhão carregado com remédios veterinários em São Carlos.

Policiais militares foram averiguar uma ocorrência, dando conta que um caminhão perdeu o sinal de rastreamento e o último sinal teria sido no cruzamento das ruas George Ptak com a José Casale, no Jardim São Paulo.

De posse do emplacamento do veículo, os PMs conseguiram a localização na Avenida Getúlio Vargas e após sinal de parada, o motorista ainda tentou a fuga. Ocorreu a abordagem e indagado, o motorista E.H.C. confessou o assalto e disse que rendeu o motorista L.A.B. mediante uso de arma de fogo.

Disse que deixou a vítima com comparsas e estaria levando o caminhão para um galpão onde iria descarregar a carga, de remédios veterinários, avaliada em R$ 300 mil.

A ocorrência foi apresentada pela PM no Plantão Policial. Após tomar conhecimento da ocorrência, o Delegado de Polícia Dr. Gilberto de Aquino e o Investigador de Polícia Lúcio Valenti elaboraram o auto de prisão em flagrante juntamente com Escrivã de Polícia Helena e o indiciado foi recolhido ao Centro de Triagem. Consta que ele possui várias passagens pela polícia por vários crimes. A DIG continuará investigando o caso.

Foi apurado que o motorista, ileso, foi liberado em um posto de combustíveis e o gerente da empresa reconheceu o veículo e os produtos.

