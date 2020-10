Bandido é detido pela vítima ao tentar invadir residência

16 Out 2020 - 21h26

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 30 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (16), após tentar invadir uma residência no Planalto Verde.

A vítima de 35 anos contou à polícia que estava dormindo e foi acordado por barulhos vindos do quintal, então foi verificar e viu apenas uma perna por cima do muro, de alguém que tentava pular. Rapidamente ele pegou seu cachorro e deu a volta pelo outro lado, onde é um terreno baldio, conseguindo ver o bandido em cima do muro.

Ao perceber que havia sido flagrado, o ladrão desceu e tentou fugir, mas foi detido pela vítima, que acionou a Polícia Militar.

Os policiais verificaram que o acusado havia cortado a cerca de concertina com um alicate, para poder pular o muro.

Ele foi encaminhado ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

